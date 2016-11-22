中国汇市：人民币早盘放量小升，客盘逢低购汇意愿强烈料令反弹受阻

* 人民币早盘放量小升，但升幅较盘初明显收窄

* 中间价大涨逾200点脱离近八年半低点

* 大行继续提供美元流动性

* 客盘逢低购汇意愿强，汇价反弹料受阻

路透上海11月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量小升，但升幅较盘初明显收窄，中间价亦大涨逾200点脱离近八年半低点，因隔夜美元指数回落整固。交易员称，由于客盘逢低购汇意愿强烈，人民币反弹反成购汇良机，中资大行“且战且退”，短期汇价反弹受阻。

他们并表示，大行仍向市场提供美元流动性，但目前市场价和中间价偏离超120点，日内继续回调空间有限；市场预期12月美联储加息甚至明年1月特朗普正式就任美国总统前，美指料维持强势，而离岸CNH 早盘跌回6.91元关口，亦表明离岸资金仍看空人民币。

“美指调整可能是时间上的调整，但空间上应该不会很大，所以没有外力的情况下，人民币要反弹很难，大家都倾向逢低购汇，大行也是慢慢退。”一中资行交易员称。

北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.8905元,上日收报6.8956元，夜盘终报6.8944元。今日人民币兑美元中间价 报6.8779元，上日中间价为6.8985元。人民币兑美元即期成交额 为185.65亿美元，上日半日为106.8亿美元。

全球汇市方面，美元周二处于守势，在连涨10个交易日后，投资者对涨势进行整固。此前对美国总统当选人特朗普执政将增加财政支出及令通胀上升的预期推升美元。

美元指数在过去10日累计上涨近5%，因投资者押注美国当选总统特朗普将增加财政支出，可能引发通胀和推高利率。分析师指出，鉴于本周交易天数减少，短期内没有重大事件可改变市场对美联储下月升息的预期，美元前景仍然正面。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0875元, 上日尾盘为7.088元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9107元, 上一交易日尾盘报6.905元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8903，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3229、6.2185和8.6112。