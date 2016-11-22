澳新汇市：澳元和新西兰元小涨，因美元涨势暂停且商品价格扬升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“这样一个已实现或即将实现充分就业的经济体还实施财政扩张，对美元中期内或进一步大幅上涨的预期因此上升，”澳新银行全球经济主管Brian Martin说。
“不过，目前来看，对于实际会采取什么样的财政刺激，还没有具体细节，”他补充道。“我们态度谨慎，以免因突然变化而被动，并上调了美元预估。”
铜、煤和铁矿石价格上涨亦扶助了澳元。
新西兰元兑美元 周二涨至0.7080美元，高于周一低点0.6983美元。汇价仍远低于11月峰值0.7403美元，近期在0.7145美元附近有强大阻力。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/白云; 审校 徐文焰/张涛)
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