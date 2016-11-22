澳新汇市：澳元和新西兰元小涨，因美元涨势暂停且商品价格扬升

“这样一个已实现或即将实现充分就业的经济体还实施财政扩张，对美元中期内或进一步大幅上涨的预期因此上升，”澳新银行全球经济主管Brian Martin说。

“不过，目前来看，对于实际会采取什么样的财政刺激，还没有具体细节，”他补充道。“我们态度谨慎，以免因突然变化而被动，并上调了美元预估。”

铜、煤和铁矿石价格上涨亦扶助了澳元。

新西兰元兑美元 周二涨至0.7080美元，高于周一低点0.6983美元。汇价仍远低于11月峰值0.7403美元，近期在0.7145美元附近有强大阻力。(完)

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