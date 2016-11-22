台湾股市：收升1%连五日反弹，受新兴亚币和股市乐观气氛提振

路透台北11月22日 - 台湾股市周二收升1%，连五日反弹。分析师表示，今日亚洲新兴 货币多数上涨，带动股市也受乐观气氛感染而走高，未来台股反弹幅度则视外资操作而定。 台湾加权股价指数 收涨1.02%，至9,133.39点；今日成交初值 为804. 54亿台币，上交易日修正后为628.75亿。 〞今天外资过去买超的股票明显上涨，可能是外资回来了。〞日盛投顾协理钟国忠说， 但指数在约9,115点的月线和约9,160点的季线之间仍面临压力，需要时间来消化卖压。 台积电 今日收高1.66%，报184台币。 他同时指出，特朗普当选美国总统后，未来变数很大；此外，美国升息脚步相当确立， 台股暂没有持续大涨的条件。目前台股回弹走势只能以短线视之，未来指数可能在9,200点 以上仍是压力重重。 多数新兴亚币周二走高，因美元结束10日连涨，而且由于对美国公债收益率(殖利率)上 升及贸易保护主义风险渐增感到担忧，投资者了结获利。 亚洲股市周二触及一周高点，投资者人气未受日本强震影响。不过鉴于美股收在纪录高 位，在美国当选总统特朗普确定内阁人选之前，投资者亦不愿进一步追高股价。 本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 涨1.24%。(完)