中国债市动态：一级回暖现券收益率续小降，大宗再起升势隐忧未消

路透上海11月22日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率延续上日小降态势，IRS（利率互换）跌幅则稍大；上周一度骤冷的一级市场也有所回暖，上午招标的国开新债结果大多低于二级水平。

不过交易员并指出，国债期货盘中走势依然反复，而以工业品为首的大宗商品再次大涨，资金成本是否还有持续上行空间也仍有不确定性，债市隐忧未消，早盘尾段现券收益率及IRS跌幅收窄，亦显示市场心态依旧不稳。

上海一银行交易员表示，由于IRS此前升势过快，加之大量止损盘的推动，短线走势确实有些过头，回落较快也是“正常的啦，Fixing（回购定盘利率）很难再往上走很多，今天（五年IRS）3.18%也到过了，刚刚3.20%成交。”

上海另一银行交易员则谈到，五年IRS近期再破上周3.30%的高点可能性不大，但债券仍不是特别看好。

“关键是资金成本能平稳在什么水平上，如果一直是负Carry（负利差），也没法做下去，”他进一步指出。

国开行上午招标的3-20年五期固息增发债，中标定位均低于此前预测均值，投标倍数亦较上周有明显回升。

10年国开活跃券160210最新报价 在3.2375%/3.2325%，上日尾盘为3.25%/3.2450%。

央行公开市场周二进行总额1,950亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放500亿元，为连续第八个交易日单日净投放。