中国债市动态：一级回暖现券收益率续小降，大宗再起升势隐忧未消

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率延续上日小降态势，IRS（利率互换）跌幅则稍大；上周一度骤冷的一级市场也有所回暖，上午招标的国开新债结果大多低于二级水平。
不过交易员并指出，国债期货盘中走势依然反复，而以工业品为首的大宗商品再次大涨，资金成本是否还有持续上行空间也仍有不确定性，债市隐忧未消，早盘尾段现券收益率及IRS跌幅收窄，亦显示市场心态依旧不稳。
上海一银行交易员表示，由于IRS此前升势过快，加之大量止损盘的推动，短线走势确实有些过头，回落较快也是“正常的啦，Fixing（回购定盘利率）很难再往上走很多，今天（五年IRS）3.18%也到过了，刚刚3.20%成交。”
上海另一银行交易员则谈到，五年IRS近期再破上周3.30%的高点可能性不大，但债券仍不是特别看好。
“关键是资金成本能平稳在什么水平上，如果一直是负Carry（负利差），也没法做下去，”他进一步指出。
国开行上午招标的3-20年五期固息增发债，中标定位均低于此前预测均值，投标倍数亦较上周有明显回升。
10年国开活跃券160210最新报价 在3.2375%/3.2325%，上日尾盘为3.25%/3.2450%。
央行公开市场周二进行总额1,950亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放500亿元，为连续第八个交易日单日净投放。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.495元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1703 收报99.635元，较上日结算价涨0.09%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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