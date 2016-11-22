《全球汇市》美元从13年半高位下滑，在连涨两周后稍事休整

欧元 持稳于1.0627美元，从周五创下的去年12月以来最低位1.0569美元回弹。 英镑守住了周一的涨幅，因市场消化了英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)最近对于英国脱欧可能 采取的形式的暗示。 外界担心英国脱欧后可能跌落“悬崖”、陷入不确定的贸易形势，特雷莎梅承诺安抚这类担忧。 英镑 持稳于1.2488美元，周一曾攀升1.2%。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0627 +0.03 -2.12 1.0860 美元/日圆 110.78 110.79 -0.01 -7.91 120.30 欧元/日圆 117.77 117.77 +0.00 -9.73 130.47 美元/瑞郎 1.0091 1.0083 +0.08 +0.73 1.0018 英镑/美元 1.2489 1.2490 -0.01 -15.26 1.4738 美元/加元 1.3400 1.3417 -0.13 -3.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.9097 6.9021 +0.11 +5.20 6.5680 澳元/美元 0.7394 0.7364 +0.41 +1.64 0.7275 新西兰元/美元 0.7070 0.7064 +0.08 +3.59 0.6825 澳元/日圆 81.940 81.590 +0.43 -6.48 87.620 新西兰元/日圆 78.370 78.230 +0.18 -4.40 81.980 英镑/日圆 138.38 138.37 +0.01 -21.92 177.22 澳元/新西兰元 1.0451 1.0419 +0.31 -2.00 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/李春喜/陈宗琦/李婷仪/王琛；审校 孙茉莉/郑茵/陈宗琦/艾茂林/王颖)