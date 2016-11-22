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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 12:50 BJT

《全球汇市》美元从13年半高位下滑，在连涨两周后稍事休整

欧元 持稳于1.0627美元，从周五创下的去年12月以来最低位1.0569美元回弹。
    
    英镑守住了周一的涨幅，因市场消化了英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)最近对于英国脱欧可能
采取的形式的暗示。
    
    外界担心英国脱欧后可能跌落“悬崖”、陷入不确定的贸易形势，特雷莎梅承诺安抚这类担忧。
    
    英镑 持稳于1.2488美元，周一曾攀升1.2%。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0630  1.0627  +0.03  -2.12  1.0860
    美元/日圆            110.78  110.79  -0.01  -7.91  120.30
    欧元/日圆         117.77  117.77  +0.00  -9.73  130.47
    美元/瑞郎            1.0091  1.0083  +0.08  +0.73  1.0018
    英镑/美元            1.2489  1.2490  -0.01 -15.26  1.4738
    美元/加元            1.3400  1.3417  -0.13  -3.17  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9097  6.9021  +0.11  +5.20  6.5680
    澳元/美元            0.7394  0.7364  +0.41  +1.64  0.7275
    新西兰元/美元        0.7070  0.7064  +0.08  +3.59  0.6825
    澳元/日圆         81.940  81.590  +0.43  -6.48  87.620
    新西兰元/日圆     78.370  78.230  +0.18  -4.40  81.980
    英镑/日圆         138.38  138.37  +0.01 -21.92  177.22
    澳元/新西兰元     1.0451  1.0419  +0.31  -2.00  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/李春喜/陈宗琦/李婷仪/王琛；审校 孙茉莉/郑茵/陈宗琦/艾茂林/王颖)

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