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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 13:02 BJT

新兴汇市：美元回落给新兴亚币带来喘息之机，人民币反弹

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            110.79    110.77   -0.02   +8.58    120.30
    坡元            1.4228    1.4241   +0.09   -0.37    1.4175
    台币          31.879    32.000   +0.38   +3.72    33.066
    韩元           1174.79   1186.60   +1.01   +0.01   1174.95
    泰铢             35.46     35.49   +0.08   +1.58     36.02
    菲律宾披索       49.80     49.83   +0.06   -5.82     46.90
    印尼卢比      13445.00  13420.00   -0.19   +2.53  13785.00
    印度卢比       68.23     68.16   -0.11   -3.05     66.15
    马币            4.4330    4.4170   -0.36   -3.23    4.2900
    人民币          6.8896    6.8944   +0.07   -5.77    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 刘秀红/张若琪 审校 李爽/孙茉莉/杜明霞)

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