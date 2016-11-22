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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 12:59 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元因美元回落而受益

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    * 新西兰元/美元在亚洲开盘报0.7070，波动区间为0.7064/0.7086，
最新报0.7075
    * 交易员着眼于延续周一近1%涨势的利多因素
    * 日本地震后日圆走强削弱美元，支撑新西兰元/美元
    * 最终突破隔夜高点0.7077，创出0.7086的盘中新高
    * 新西兰北岛地震的消息延缓了本币升势
    * 美国市场影响消退之际，新西兰元/美元以继续上升为主
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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