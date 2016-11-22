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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 14:20 BJT

澳洲股市：收涨1.2%至一个月高位，矿业和能源类股领涨

金属价格上涨，因预期中国的需求改善。

澳洲股市能源类股 触及逾五周高点，主要油企Woodside Ltd 涨2.4%，Santos Ltd 收高3.8%。

矿业类股 领涨，必和必拓 盘中最多上涨4.4%至2015年10月以来高位。

力拓 收高2.2%。(完)

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