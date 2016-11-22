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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 14:26 BJT

日本股市：日经指数创五日连涨，地震影响有限

日经指数 涨0.3%收报18,162.94，为1月初以来最高收盘位。

东证股价指数 涨0.3%至1,447.50；JPX-日经400指数 涨0.3%至12,983.20。

日本周三将因勤劳感谢日(Labor Thanksgiving Day)假期休市。(完)

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