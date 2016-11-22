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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 14:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆接近东京早盘高位，纽约盘高位111.36暂可望不可及

0626 GMT

* 美元/日圆在亚洲下午盘涨至110.91，略高于东京早盘水准110.90

* 从111.00起仍有卖单，该价位有7.83亿美元期权将到期

* 重新测试纽约盘高位111.36目前来说可能有难度

* 分时图一目均衡云区上移对稍早的下跌或起到缓冲作用，目前云区在110.00-70

* 云区中的切入位在110.18的100小时移动均线也在上移，200小时移动均线在108.86以下

* 日经指数收涨56.92点或0.3%，报18,162.94点

(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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