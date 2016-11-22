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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆微涨，美元指数持稳

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* 美元/日圆涨0.07%，澳元/美元上扬0.28%，新西兰元/美元微跌0.03%，欧元/美元小跌0.06%

* 美元/人民币小幅下滑0.05%，美元/离岸人民币微涨0.14%，美元/韩元下滑0.88%，美元/马币涨0.25%

* 日经指数涨0.31%，沪综指上扬0.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬1.1%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.12%，美国公债收益率报2.3209%

* 特朗普会见有望入阁人选，概述上任首日行动计划

* 日本发生强震海啸，核电厂受到短暂影响

* (完)

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