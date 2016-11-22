全球金市：现货金连续第二天上涨，得益于亚洲实货买盘及美元走软

“金价走势已反应12月(美联储升息)。现在是逢低买进，”新加坡的Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。

“我们看到东南亚市场上有很多操作。金价下跌以及以当地货币汇价的反转正在驱动买兴。”

金价已从11月9日美国大选后的高位跌逾120美元。

美元周二下跌，支撑了金价。

“金价维持于平盘上方，技术性买盘支撑着金市。然而，随着市场加大押注美联储12月升息，这种买兴不太可能在短期内持续下去，”澳新银行分析师在报告中写道。

“我们仍希望黄金能对抗诸多看跌因素，其中包括美元走强、股市下跌、以及进一步升息的前景，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中写道。

全球最大黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust) 周一称其黄金持有量下降0.71%至908.77吨；本月已下降3.6%。

高盛周一将其对三个月/六个月金价预估调降至每盎司1,200美元，并称由于交易所上市基金(ETF)有可能出现实货结清，因此金价仍有下行风险。

据路透技术分析师王涛，现货金 在每盎司1,222美元或遇阻力，若突破阻力，或将涨至1,235美元。

现货银 涨1.3%至每盎司16.77美元，铂金 升1.3%至947美元。

钯金 涨0.93%至734.90美元，此前曾触及8月10日以来最高位736.20美元。(完)

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