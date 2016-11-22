全球金市：现货金连续第二天上涨，得益于亚洲实货买盘及美元走软

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“金价走势已反应12月(美联储升息)。现在是逢低买进，”新加坡的Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
“我们看到东南亚市场上有很多操作。金价下跌以及以当地货币汇价的反转正在驱动买兴。”
金价已从11月9日美国大选后的高位跌逾120美元。
美元周二下跌，支撑了金价。
“金价维持于平盘上方，技术性买盘支撑着金市。然而，随着市场加大押注美联储12月升息，这种买兴不太可能在短期内持续下去，”澳新银行分析师在报告中写道。
“我们仍希望黄金能对抗诸多看跌因素，其中包括美元走强、股市下跌、以及进一步升息的前景，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中写道。
全球最大黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust) 周一称其黄金持有量下降0.71%至908.77吨；本月已下降3.6%。
高盛周一将其对三个月/六个月金价预估调降至每盎司1,200美元，并称由于交易所上市基金(ETF)有可能出现实货结清，因此金价仍有下行风险。
据路透技术分析师王涛，现货金 在每盎司1,222美元或遇阻力，若突破阻力，或将涨至1,235美元。
现货银 涨1.3%至每盎司16.77美元，铂金 升1.3%至947美元。
钯金 涨0.93%至734.90美元，此前曾触及8月10日以来最高位736.20美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王琛；审校 李爽/于春红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。