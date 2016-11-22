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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 16:03 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率收跌逾10基点，因30年公债标售受寿险热捧

* 10年公债殖利率大跌逾10基点，因标债结果利率低于预期
    * 后续应密切观察大型银行的动向
    * 明日105/11R殖利率区间料在1.23-1.33%

    路透台北11月22日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率
周二收跌近13基点，因寿险捧场令30年公债标售结果利率低于预期。交易员称，在先前殖利
率大涨过程中，后端初获支撑，但未来更需观察大型银行的入场意愿。
    
    他们表示，原本市场过于看空标售结果，盘中多头已先行启动一波轧空行情，殖利率曲
线已领先下跌。到了中午公布标售结果利率低于预期，且寿险业得标比重很高，再令多头获
得激励，殖利率再大跌收市。
    
    〞寿险拿很多，可能也跟之前金管会的文不无关系吧?〞一位大型票券商交易员说。
    
    台湾金管会日前发函给寿险公会称，保险业应视资金配置需求积极评估认购长年期公债
，以免国库署误判保险业对长年期公债需求缩减，导致未来调减其发行规模，进而影响保险
业长年期资金运用配置管道。 
    
    
    **大型银行态度也很关键**
    
    票券商交易员认为，不排除小型寿险也透过委托证券商的标单，进场标入30年券，使证
券商的得标比重也高达四成以上。但反过来看，大型银行的标售比重很低，则为未来盘势投
入变数，尤其是大型银行对10-20年券的胃纳看来并不好，很可能是后续不稳定的变数。
    
    〞银行得标比重很低，债券市场的大咖不进来啊!〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们表示，接下来要标的10年公债主要买盘就是银行，银行胃纳不好等于预告10年券的
标售结果不会太优，也令市场忧虑。
    
    交易员认为，台债明天殖利率可能挟今日多头气势，殖利率仍有小跌空间。交易员预估
，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.23-1.33%。 
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债105/14期公债得标利率2.025%，远低于
市场预估的2.10-2.15%， 得标比重方面，银行业得标比重13.60%、证券业42%
、票券业0%、保险业44.4%
         收盘价                  涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                   -8.30    0.8450    0.8450-0.9300*         6.0
    10  105/11R                  -12.90    1.2810     1.2515-1.4050       116.5
   *表创该券交易以来殖利率高位。
        
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2990%
   5    105/13                          0.8450%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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