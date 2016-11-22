台湾债市：10年增额券殖利率收跌逾10基点，因30年公债标售受寿险热捧

* 10年公债殖利率大跌逾10基点，因标债结果利率低于预期 * 后续应密切观察大型银行的动向 * 明日105/11R殖利率区间料在1.23-1.33% 路透台北11月22日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率 周二收跌近13基点，因寿险捧场令30年公债标售结果利率低于预期。交易员称，在先前殖利 率大涨过程中，后端初获支撑，但未来更需观察大型银行的入场意愿。 他们表示，原本市场过于看空标售结果，盘中多头已先行启动一波轧空行情，殖利率曲 线已领先下跌。到了中午公布标售结果利率低于预期，且寿险业得标比重很高，再令多头获 得激励，殖利率再大跌收市。 〞寿险拿很多，可能也跟之前金管会的文不无关系吧?〞一位大型票券商交易员说。 台湾金管会日前发函给寿险公会称，保险业应视资金配置需求积极评估认购长年期公债 ，以免国库署误判保险业对长年期公债需求缩减，导致未来调减其发行规模，进而影响保险 业长年期资金运用配置管道。 **大型银行态度也很关键** 票券商交易员认为，不排除小型寿险也透过委托证券商的标单，进场标入30年券，使证 券商的得标比重也高达四成以上。但反过来看，大型银行的标售比重很低，则为未来盘势投 入变数，尤其是大型银行对10-20年券的胃纳看来并不好，很可能是后续不稳定的变数。 〞银行得标比重很低，债券市场的大咖不进来啊!〞一位大型证券商交易员说。 他们表示，接下来要标的10年公债主要买盘就是银行，银行胃纳不好等于预告10年券的 标售结果不会太优，也令市场忧虑。 交易员认为，台债明天殖利率可能挟今日多头气势，殖利率仍有小跌空间。交易员预估 ，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.23-1.33%。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债105/14期公债得标利率2.025%，远低于 市场预估的2.10-2.15%， 得标比重方面，银行业得标比重13.60%、证券业42% 、票券业0%、保险业44.4% 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 -8.30 0.8450 0.8450-0.9300* 6.0 10 105/11R -12.90 1.2810 1.2515-1.4050 116.5 *表创该券交易以来殖利率高位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2990% 5 105/13 0.8450% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)