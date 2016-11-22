台湾汇市：台币兑美元连二日收升，国际美元回档但进口商趁机抢补

* 国际美元回档带动台币等新兴亚币反弹

* 进口商趁机回补且午后美元略转强令升幅收敛

* 明日台币波动区间料在31.820-32.000

路透台北11月22日 - 台币兑美元 周二连二日收升。交易员表示，国际美元回档带动台币等新兴亚洲货币反弹，但进口商也趁机回补美元，且午后海外NDF美元/台币换汇点自折价转为价平，令台币涨幅有所收敛。

他们指出，国际美元好不容易回档，早盘一个月美元/台币远汇 甚至低见31.760价位，深怕好不容易出现的便宜价位瞬间即逝，一早即看到不少进口商逢低回补。

〞光是油款我就听到两次，(美元)低点不多，要珍惜啊。〞一位外商银行交易员说。

虽然今日外资在台股也转卖为买，买超金额达41.95亿台币，不过一大型公股银行交易员表示，午后国际美元似渐转强，离岸人民币兑美元即期 小幅走贬、韩元兑美元 升值幅度也收敛，这让台币的升值幅度较早盘明显缩窄。

他们认为，在美联储12月确定升息之前，美元偏强的格局不会改变，不过台币在央行动态调控下，也难有大幅升、贬值的空间。

大型公股银行交易员指出，除非近期外资有更强的汇出需求，否则台币不易实质贬破32.00价位。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自早盘的小幅折价转为价平；尾盘指标一个月美元/台币远汇 报31.871/31.912，上日收在31.900。

多数新兴亚币周二走高，因美元结束10日连涨，而且由于对美国公债收益率(殖利率)上升及贸易保护主义风险渐增感到担忧，投资者了结获利。 韩元/美元 本地收报1,176.1，较前一交易日收盘价1,186.6涨0.9%。

台湾股市周二收升1%，连五日反弹。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超41.95亿台币，中止先前连九个交易日卖超共计868.74亿台币。

交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.820-32.000。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)