版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 15:45 BJT

欧洲个股：英国政府对莱斯银行集团的持股削减约1%，降至不到8%

路透伦敦11月22日 - 英国已将在莱斯银行集团 的持股比例削减至略低于8%，为该行恢复全部民间所有做出最新努力。

莱斯银行集团周二发布声明称，英国政府已经将持股削减约1%至7.99%。

英国金融投资署(UKFI)管理着政府对莱斯银行集团的股权持有。UKFI上月恢复出售该行的股份，一年前因市况震荡而暂停出售。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐