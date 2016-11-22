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债券 | 2016年 11月 22日 星期二 16:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料将进一步缓慢下跌

0739 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘报1.0650，昨日欧洲盘报1.0649

* 回到当前的1.0610，反弹疲弱将鼓励看跌

* 债市压力未减：reut.rs/2gx9fbU

* 偏空的市场是跌势放缓的可能因素

* 在关键的2015年水准前有企业/期权需求，形成更大障碍

* 或向着1.0550和1.0550减速下滑 (完)

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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)

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