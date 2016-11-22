《汇市简讯》欧元/美元料将进一步缓慢下跌

* 欧元/美元在亚洲盘报1.0650，昨日欧洲盘报1.0649

* 回到当前的1.0610，反弹疲弱将鼓励看跌

* 债市压力未减：reut.rs/2gx9fbU

* 偏空的市场是跌势放缓的可能因素