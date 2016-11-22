《汇市简讯》欧元/美元料将进一步缓慢下跌

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0739 GMT
* 欧元/美元在亚洲盘报1.0650，昨日欧洲盘报1.0649
* 回到当前的1.0610，反弹疲弱将鼓励看跌
* 债市压力未减：reut.rs/2gx9fbU
* 偏空的市场是跌势放缓的可能因素
* 在关键的2015年水准前有企业/期权需求，形成更大障碍
* 或向着1.0550和1.0550减速下滑 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选