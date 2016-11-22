金属期市：伦敦期铜触及一周高位，因市场出现通胀预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0718GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 涨1.8%至每吨5,661美元，延续前一交易日2.5%涨幅。交易商指出，基于动能的基金出现新鲜买盘。
上海期货交易所期铜合约 涨3.8%，至每吨46,210元人民币。其他上海期交所金属涨幅在3-6%，受投资者追求收益提振。
其他金属方面，LME期铅 涨1.6%。
全球铅过剩规模9月份收窄至4,400吨，8月份经修正后的过剩规模为8,900吨。
LME明日/次日(TOM/next)铝合约飙升至2012年12月以来最高的18.15美元/吨，预示供应收紧。CMALT-0(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 王颖/艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。