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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 16:26 BJT

金属期市：伦敦期铜触及一周高位，因市场出现通胀预期

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 涨1.8%至每吨5,661美元，延续前一交易日2.5%涨幅。交易商指出，基于动能的基金出现新鲜买盘。

上海期货交易所期铜合约 涨3.8%，至每吨46,210元人民币。其他上海期交所金属涨幅在3-6%，受投资者追求收益提振。

其他金属方面，LME期铅 涨1.6%。

全球铅过剩规模9月份收窄至4,400吨，8月份经修正后的过剩规模为8,900吨。

LME明日/次日(TOM/next)铝合约飙升至2012年12月以来最高的18.15美元/吨，预示供应收紧。CMALT-0(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 王颖/艾茂林)

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