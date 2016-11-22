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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 16:41 BJT

全球贵金属：11月21日SPDR黄金持仓减少0.71%，iShares白银持仓不变

路透11月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减
少0.71%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓未变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期          变动       增减
    SPDR      29,217,697.8   11月21日     29,427,433.9   11月18日     -209,736.1  -0.71%
    iShares  350,182,321.1   11月21日    350,182,321.1   11月18日            0.0   0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 汪红英；审校 王颖)

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