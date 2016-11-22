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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 16:46 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月22日

路透11月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地
时间16:45时，1港元=0.88781人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为23.93%，低于上交易日收盘的25.27%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元     A/H股比价
                                           )            )        
 工商银行                                    4.43          4.60            1.08
 建设银行                                    5.36          5.62            1.07
 中国银行                                    3.43          3.43            1.13
 农业银行                                    3.19          3.18            1.13
 招商银行                                   18.37         18.70            1.11
 中信银行                                    6.61          4.95            1.50
 交通银行                                    5.80          6.03            1.08
 民生银行                                    9.31          8.76            1.20
 中国人寿                                   26.09         21.55            1.36
 中国平安                                   36.12         42.65            0.95
 中国太保                                   30.89         29.80            1.17
 中信证券                                   17.64         17.90            1.11
 新华人寿                                   47.74         38.00            1.42
 海通证券                                   16.92         14.68            1.30
 华能国际                                    7.30          4.69            1.75
 大唐发电                                    3.98          2.06            2.18
 华电国际                                    5.13          3.17            1.82
 中煤能源                                    6.71          4.18            1.81
 中国神华                                   17.68         16.28            1.22
 中国石油                                    7.67          5.40            1.60
 兖州煤业                                   13.29          5.79            2.59
 中国石化                                    5.09          5.44            1.05
 上海石化                                    6.22          4.05            1.73
 中海油服                                   13.17          7.71            1.92
 仪征化纤                                    4.25          1.63            2.94
 中国铝业                                    4.37          3.40            1.45
 江西铜业                                   21.00         11.88            1.99
 洛阳钼业                                    4.22          2.02            2.35
 紫金矿业                                    3.54          2.57            1.55
 马钢股份                                    3.00          2.03            1.66
 鞍钢股份                                    4.94          4.52            1.23
 重庆钢铁                                    2.52          2.51            1.13
 海螺水泥                                   18.08         21.95            0.93
 洛阳玻璃                                   25.61          5.51            5.24
 京城机电                                   11.65          3.86            3.40
 中联重科                                    4.85          3.39            1.61
 金隅股份                                    4.67          2.93            1.80
 中国国航                                    7.64          5.07            1.70
 东方航空                                    6.54          3.54            2.08
 南方航空                                    7.52          4.44            1.91
 中国远洋                                    5.85          3.02            2.18
 中海集运                                    4.55          1.73            2.96
 中集集团                                   15.83         11.48            1.55
 中海发展                                    7.50          4.63            1.82
 宁沪高速                                    8.94         10.12            1.00
 深高速                                      9.23          7.50            1.39
 成渝高速                                    5.10          3.20            1.80
 皖通高速                                   18.64          6.52            3.22
 广深铁路                                    4.50          4.21            1.20
 中国南车                                   10.42          7.12            1.65
 中国交建                                   15.72          9.25            1.91
 中国铁建                                   11.84         11.24            1.19
 中国中铁                                    9.30          6.89            1.52
 长城汽车                                   10.52          7.11            1.67
 比亚迪                                     55.24         45.90            1.36
 广汽集团                                   25.17          9.67            2.93
 青岛啤酒                                   30.91         31.20            1.12
 白云山                                     25.63         19.08            1.51
 新华制药                                   13.77          5.92            2.62
 海信科龙                                   10.62          6.76            1.77
 南京熊猫                                   15.10          7.35            2.31
 晨鸣纸业                                    9.62          6.98            1.55
 上海医药                                   20.05         19.06            1.18
 中兴通讯                                   16.73         12.32            1.53
 东方电气                                   10.27          6.35            1.82
 潍柴动力                                   10.24         12.50            0.92
 东北电气                                    8.17          3.16            2.91
 广船国际                                   28.29         11.62            2.74
 昆明机床                                    8.54          2.71            3.55
 一拖股份                                   11.85          4.49            2.97
 北辰实业                                    4.32          2.57            1.89
 创业环保                                    9.06          4.43            2.30
 中国中冶                                    5.11          2.72            2.12
 金风科技                                   17.61         11.64            1.70
 丽珠                                       57.85         48.00            1.36
 万科                                       27.30         22.20            1.39
 郑煤机                                      6.80          3.97            1.93
 大连港                                      3.11          1.47            2.38
 山东墨龙                                   12.18          3.74            3.67
 浙江世宝                                   45.51         12.30            4.17
 复星医药                                   23.92         24.65            1.09
 光大银行                                    3.98          3.59            1.25
 东江环保                                   19.09         13.42            1.60
 上海电气                                    8.42          3.71            2.56
 广发证券                                   19.00         18.06            1.18
 华泰证券                                   20.25         17.60            1.30
 东方证券                                   16.68          8.22            2.29
 光大证券                                   17.66         12.18            1.63
 招商证券                                   19.13         12.70            1.70
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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