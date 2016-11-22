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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 16:54 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑逼近阻力位0.8527，英国公共财政数据将出炉

0834 GMT

* 欧元/英镑在欧洲早盘涨0.0025英镑，逼近0.8527

* 0.8527为11月18日低位，之后欧元空头回补扶助汇率涨至0.8636

* 一天前曾重返0.8636，之后跌至0.8489(九周低位)

* 英国首相有关过渡性退欧协议的暗示令欧元/英镑跌至0.8489

* 周一英镑曾在1327GMT时小幅闪涨

* 英国10月公共财政数据将在0930 GMT公布。公共部门净借款(PSNB)预计为59亿英镑(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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