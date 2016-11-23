中国金融：三季末信托业资产规模同比增16%，增速重回两位数--协会

路透北京11月23日 - 中国信托业协会周三称，截至三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为18.17万亿元人民币，同比增16.33%。这是二季度末信托资产同比增速跌入个位数之后，再次重回两位数增长。

该协会提供的报告指出，三季度末信托业增速重回两位数，是受宏观经济明显企稳和市场预期略有好转的积极影响，这反映了中国经济增长韧性强、回旋余地大的基本经济面。

“四季度信托资产增速将有赖于中国经济增长过程中积极有为因素的增多。”报告称。

报告并指出，信托公司今年以来的增资扩股潮壮大了信托业的固有资产规模，无论采用引入战略投资者，还是向股东分配的利润转增资本金，使得固有资金增多，信托公司的资本实力提升。

据其统计，已先后有国元信托、上国投等九家信托公司增资，增资总额高达210.09亿元，平均每家信托公司增资23.34亿元。

尽管三季度末信托业资产规模增速回归两位数，但报告同时指出，受投资收益同比下降38.69%影响，三季度信托业经营收入同比下降15.71%。

**整体风险可控，海外资产配置成新方向**

报告并称，在“资产荒”大背景下，收益率的普遍下行促使信托公司开始放眼海外市场。

未来，随着人民币国际化持续推进，人民币跨境业务政策的不断宽松，中资机构及个人投资者对海外市场需求日益扩大，海外资产配置提供了一条信托创新发展的新途径。

而从资产质量来看，信托业三季度末不良率为0.78%，相较二季度末微降0.02个百分点。报告认为，信托保障基金设立与运作是防止信托风险扩散的一项制度性安排，也是一道防火墙，信托业的整体风险可控。