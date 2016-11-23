更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶收升2.4%盘中创17个月高位，尾随沪胶涨势(11月22日)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：因原文有误，内文第七段应为“Okachi”，而非“东吴期货”)
路透东京11月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二升至17个月高位，连续第二天上涨，上海期胶因投机性买盘而劲扬，以及油价走坚，皆予以提振。
“又是投机性交易的一天，”丰商事分析师顾炯指出。
“在泰国产量放缓及中国需求升高疑虑下，沪胶期货吸引许多投机客的新资金，”他并称东京市场只是跟着上海走。
4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高5.4日圆或2.4%，报每公斤229.5日圆，稍早曾触及2015年6月25日以来最高233.4日圆。
受助于煤炭、钢铁等大宗商品的反弹以及从主要买家中国传出的利好信号，橡胶价格自8月底以来已经累计上涨逾50%。
1月沪胶 涨970元人民币，收报17,575元人民币。盘中高见2014年7月来最高的17,940元人民币。
“政府出台规定抑制其它大宗商品的交易之后，热钱流向橡胶期货，推动价格上涨，”Okachi资深分析师Quan Shuwen说。
“短期而言，橡胶的下游需求很好，比如说轮胎需求，”她说，并表示橡胶价格将进一步上涨，因没有迹象显示资金在流出。
交易员表示，油价走升也是多头走势的背后力量。
油价周二升至10月底以来最高水平，因市场消化石油输出国组织(OPEC)可能带头减产的消息，不过分析师警告称，若未能达成协议，则2017年初前供应过剩的情况可能加剧。
新加坡12月期胶 尾盘报每公斤174.5美分，涨0.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 蔡美珍/王洋; 审校 白云/于春红)
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