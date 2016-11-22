《全球汇市》美元指数脱离13年半高位，大宗商品价格回升提振商品货币

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0642 1.0627 +0.14 -2.01 1.0860 美元/日圆 110.73 110.79 -0.05 -7.96 120.30 欧元/日圆 117.84 117.77 +0.06 -9.68 130.47 美元/瑞郎 1.0086 1.0083 +0.03 +0.68 1.0018 英镑/美元 1.2487 1.2490 -0.02 -15.27 1.4738 美元/加元 1.3377 1.3417 -0.30 -3.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.9084 6.9021 +0.09 +5.18 6.5680 澳元/美元 0.7403 0.7364 +0.53 +1.76 0.7275 新西兰元/美元 0.7075 0.7064 +0.16 +3.66 0.6825 欧元/瑞郎 1.0736 1.0721 +0.14 -1.38 1.0886 欧元/英镑 0.8521 0.8503 +0.21 +15.66 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7942 9.7990 -0.05 +6.80 9.1705 美元/挪威克朗 8.5051 8.5358 -0.36 -3.79 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/王颖/王琛/白云/李春喜/艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。