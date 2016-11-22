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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 17:17 BJT

《全球汇市》美元指数脱离13年半高位，大宗商品价格回升提振商品货币

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0642  1.0627  +0.14  -2.01  1.0860
    美元/日圆            110.73  110.79  -0.05  -7.96  120.30
    欧元/日圆         117.84  117.77  +0.06  -9.68  130.47
    美元/瑞郎            1.0086  1.0083  +0.03  +0.68  1.0018
    英镑/美元            1.2487  1.2490  -0.02 -15.27  1.4738
    美元/加元            1.3377  1.3417  -0.30  -3.34  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9084  6.9021  +0.09  +5.18  6.5680
    澳元/美元            0.7403  0.7364  +0.53  +1.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7075  0.7064  +0.16  +3.66  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0736  1.0721  +0.14  -1.38  1.0886
    欧元/英镑         0.8521  0.8503  +0.21 +15.66  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7942  9.7990  -0.05  +6.80  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5051  8.5358  -0.36  -3.79  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 刘秀红/王颖/王琛/白云/李春喜/艾茂林)

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