重温稿-《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.43%，二级仍弱需求一般

* 招标品种：财政部三年续发国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间: 周三(23日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.40%-2.45%

* 预测均值: 2.43%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月22日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，近来现券弱势未改，加之三年期国债收益吸引力不足，预计明日新债需求一般。在二级市场不发生大的变化前提下，收益率预测均值落在2.43%。

华中一银行交易员表示，与10年期等活跃券相比，三年期国债绝对收益不高，吸引力不大。在二级偏弱情况下，即使算上手续费，定位也不会太低，预计加权收益率在2.43%左右。

银行间市场今日稍早现券回暖，不过早盘尾段收益率跌幅收窄，午后利率互换(IRS)出现上涨，显示市场心态依旧不稳。

中债国债到期收益率曲线 中，三年期最新报在2.4567%；交易员透露，本次续发债的标的券160022近日极少有成交，最新中债估值 在2.4480%。

明日招标国债为财政部今年第22期 的第一次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年10月27日开始计息；票面利率2.29%，按年付息。

该期债采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争式招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为11月23日上午10:35至11:35，发行手续费为承销面值的0.05%。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天，招标结束至11月24日进行分销；11月28日起与之前发行的同期国债合并上市交易。