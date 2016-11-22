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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 17:14 BJT

企业并购：KKR提出以45亿美元从日产汽车等手中收购康奈可股权

路透东京11月22日 - 美国私募基金公司KKR 等公司周二表示，该公司正在从日产汽车 和其他股东手里收购日本汽车零部件供应商康奈可(Calsonic Kansei) 股权，收购价最高将为4,983亿日圆(45亿美元)。

KKR将为每股康奈可股票支付1,860日圆。他们表示，日产汽车将出售其对康奈可的所有41%持股。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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