台湾已公布经济指标--2016/11/23

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 10月 +9.4% -1.8% 12/7 -- 商品进口(y/y) 10月 +19.5% +0.7% 12/7 -- 外销订单(y/y) 10月 +0.3% +3.9% 12/20 +3.35% 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +4.05% +4.51% 11/24 -- *季调失业率 10月 3.90% 3.93% 12/22 -- 工业生产指数(y/y) 9月 +5.02% +7.78% r 11/23 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,352.63 4,367.26 12/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +1.70% +0.33% 12/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +2.06% +0.70% 11/25 -- (概估值) (Q2统计值) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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