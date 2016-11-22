欧洲个股：大众品牌计划2025年之后营业利润率达到6%以上

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透沃尔夫斯堡11月22日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下核心大众品牌的主管Herbert Diess周二在新闻发布会上表示，公司计划使大众品牌的利润率在2025年之后提高到6%以上。目前该品牌利润率落后于主要竞争对手。
Diess在发布会上详细说明他的计划细节。大众汽车集团上周五宣布与工会达成妥协，可在2025年之前在大众品牌部门裁员30,000人，条件是承诺避免强制裁员。
“我们希望大众不会被未来所淘汰，”Diess在该集团总部对记者们表示。
今年大众品牌利润率料仅为2%。(完) (编译 王颖；审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。