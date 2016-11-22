欧洲个股：大众品牌计划2025年之后营业利润率达到6%以上

路透沃尔夫斯堡11月22日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下核心大众品牌的主管Herbert Diess周二在新闻发布会上表示，公司计划使大众品牌的利润率在2025年之后提高到6%以上。目前该品牌利润率落后于主要竞争对手。

Diess在发布会上详细说明他的计划细节。大众汽车集团上周五宣布与工会达成妥协，可在2025年之前在大众品牌部门裁员30,000人，条件是承诺避免强制裁员。

“我们希望大众不会被未来所淘汰，”Diess在该集团总部对记者们表示。