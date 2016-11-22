更新版 1-路透基点：紫光集团寻求3亿美元三年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增贷款报价)
路透香港11月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，紫光集团有限公司首次进入离岸银团贷款市场，寻求3亿美元三年期贷款。
中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。银行受邀分三个层级参贷：承贷7,500万美元或更多，获130个基点前端费，综合收益263.33个基点和牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元，获100个基点费用，综合收益253.33个基点和主要安排行头衔；承贷2,500万美元至4,900万美元，获60个基点费用，综合收益240个基点和安排行头衔。
借款人为紫光集团的一个海外实体，清华控股有限公司持有该实体51%的股权。
贷款资金将用于一般企业用途。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。