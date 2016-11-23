重温稿-台湾货币市场：忧缺钱拉高利率狂抢致短率齐扬，部分行库开始跨月

* 部分行库开始做跨月，利率在0.44-0.46% * 拆款市场需求旺，票券商拆款利率再走高 * 资金分配不均略改善，短票利率不跌反涨 * RP市场需金孔急，债券附买回利率续扬 记者 罗两莎 路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周二持续走高。资金调度人士指出，今天市场资 金状况跟昨天差不多，依旧处于紧俏状态，拆款市场需求旺盛，利率持续呈现上扬趋势，大 型银行对票券公司一周拆款利率自昨日的0.38%进一步拉升至0.39%。 同时，数家大型商银今天起开始做跨月借款，但利率不便宜，两周拆款利率大都开在0. 44%至0.455%，最高开在0.46%。 〞资金还是紧啊，钱很好消化，需求很大、电话很多。〞一大型商银资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金分配不均状况虽略有改善，惟资金依旧紧俏 ，利率进一步走高，对票券商一周拆款利率拉升至0.39%，对银行拆款利率则不变。 他表示，目前还无法掌握未来的资金状况，所以今天还没有做跨月拆出，但预估本周内 有机会开始提供跨月资金。 一位大型票券公司资调人员即称，外资大卖台股且大举汇出，加上银行操作保守导致市 场资金紧俏，让资金调人员每天都活在黑暗中，现在只要看到钱眼泪都快掉下来了，不敢再 计较利率高低，而且大家都抱持〞先抢先赢〞心态，有钱先抢了再说。 〞钱很难拿啊，看到缺口一直累积怎么受得了？这个时候只要看到钱眼睛马上闪闪发亮 ，就要哭出来了。〞前述票券商资调人员说。 本地时间 17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.945 32.000 台湾加权股价指数<.TWII 9,133.39 9,041.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.190% 0.195% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.182-0.260% --一周拆款利率区间 0.180-0.410% 0.182-0.410% --两周拆款利率区间 0.260-0.460% 0.190-0.390% **短票利率上扬** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金分配不均状况虽略有改善，市场也没有那 么恐慌了；但利率不跌反升，除月内短票利率还在0.40%以下，30天期的利率大都已冲破0.4 0%。 一大型票券商主管即称，部分银行今天变得比较大胆一点，利率却压不下来；但预估这 波利率涨势已尾声，利率已处于相对高点。 〞利率好高喔，今天大家都直接开在0.40%以上；天啊，什么时候才会回到0.30%以下啊 。〞一大型票券公司交易员说。 他表示，今天缺口虽然比较小，惟市场资金仍很紧俏，利率都开很高，大都直接开在0. 40%以上，少数甚至开高到0.43%。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.40-0.42%，少数成交在0.43%，上日则在0 .38-0.40%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.384%，利率区间在0.29-0 .44%，成交量为56.88亿台币；前日平加权平均利率在0.39%，区间则在0.32-0.41%，成交金 额为102.74亿台币。 在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.35%，利率区间在0.28-0.42%；成交量为1 2.28亿台币；前日加权平均利率在0.363%，利率区间在0.29-0.42%，成交金额61.39亿台币 。 近期紧缩因素及交割的债券有：周四(11/24)三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、 下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债；另国泰金控发行499.98亿台币特别股本周一 起至29日进行缴款。 台湾央行周二发行829亿台币定存单，较存单到期金额878亿台币，存单发行余额减49亿 台币。 本周央行定存单到期1兆283.9亿台币，本周余日到期额分别为：周三837亿，周四6,115 .2亿及周五914亿台币。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为833亿台币，累计超额准备为7,474亿台 币、加计前期1%的超额准备为8,924亿台币。 8,924亿台币。 **需金孔急RP利率续扬** 债券附买回（RP）市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天感觉上市场资金紧俏 状况似乎略有好转，但以短钱居多，利率报价仍是显得相当紊乱；因市场需金孔急，大家都 不敢太计较利率，致RP利率持续上扬。 〞利率有往上拉一点点，现在只要能拿到钱就好。〞一大型证券商交易员说。 他们解释，受到外资大举汇出冲击，银行操作普遍偏向保守，造成市场资金转趋紧俏， 加上缺钱的人都找不到钱，只好拉高到市场上〞抢钱〞，带动RP利率上扬。 另一大型证券商交易员也说，今天市场资金仍是偏紧，为反应市场资金状况，顺应市场 进一步适度拉高利率。 一位大型票券商交易员亦称，今天银行和投信都缺钱，利率报价变得更紊乱，唯一不变 的是利率趋势仍是往上走；料在大家操作均偏保守之下，今年年关可能不太好过，必须提早 做好准备。 〞利率上来了，今年11月资金就开始紧了，这个年不太好过啦，大家比较保守，接下来 还有一只黑天鹅呢(义大利公投)。〞前述票券商交易员说。 央行今天标售30年期公债，金额为250亿台币，将于周五(25日)交割。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率略为趋稳，短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.31-0.32%，上日则在0.32-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.36-0.37%，上日 在0.36-0.40%。 不过，大型票券商与金融机构公司债的成交利率则持续上扬；今天短天期公债附买回利 率参考区间在0.26-0.27%，上日在0.24-0.25%；短天期公司债附买回利率落在0.33-0.34%， 上日在0.28-0.35%；另与银行承做公债利率方面，参考利率区间在0.29-0.30%，上日则在0. 27-0.35%，至于公司债利率区间则在0.33-0.35%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)