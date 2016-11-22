中国期市：钢铁和原材料价格再度跳涨，因投机活动返场

“冬天已经到了，而由于天气寒冷，中国北方大部分建筑活动已经暂停，因此钢铁需求也在下降，”Lu说。

冬季中国钢铁需求放缓，可能会使港口铁矿石供应维持在高位。

根据行业咨询公司SteelHome追踪的数据，周五中国46个港口的进口铁矿石库存达到1.1058亿吨，较前一周增长283万吨。

这是2014年9月以来的最高水平。今年库存累计增长了19%。

但周二铁矿石期货价格反弹可能会刺激现货价格回升。Metal Bulletin的数据显示，周一现货铁矿石指标价格.IO62-CNO=MB下跌3.4%至每吨70.34美元。上周跌8.8%，结束五周连涨。(完) (编译 高琦/王颖；审校 白云/艾茂林)