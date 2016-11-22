版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 18:12 BJT

中国新债：西藏下周二将发行15.76亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月22日 - 中国西藏自治区财政厅周二公告，将于下周二(29日)招标发行总额15.76亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债12.76亿元，期限三、五、七、10年；专项债3亿元，仅含三年期。

上述一般和专项债券为西藏今年第一批，均为新增债券。中债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期

一般债券 三年 3.4 11月29日下午14:00-14:40 11月30日

五年 3.48

七年 2.83

10年 3.05

小计 12.76

专项债券 三年 3 11月29日下午15:00-15:40 11月30日

小计 3

总计 15.76

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐