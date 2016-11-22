欧洲汇市：英镑持稳于一周高点附近，憧憬英国软退欧前景

“如果政府坚持两年的最后期限，而这一期限之内可能不会达成什么协议，那么这就可能会导致真的硬退欧，因此这种过渡性的安排就很有利，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“而如果最终协议如某些人所说用了五年，甚至七年时间，就像加拿大-欧盟贸易协定，那么过渡性的安排将是市场要关注的重点。在金融市场上，五至七年超过了多数人的预见范围。”

亚洲盘中英镑一度高至1.2514美元，为一周最高水平；0930 GMT时回落至1.2490美元左右，日内持平。

英镑兑欧元 小跌0.2%至0.8526英镑，周一曾来到0.8500下方交投，此为英镑兑欧元的两个月最高位。

英国10月预算赤字远小于预期，英镑对该数据反应不大。(完)

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