欧洲汇市：英镑持稳于一周高点附近，憧憬英国软退欧前景

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“如果政府坚持两年的最后期限，而这一期限之内可能不会达成什么协议，那么这就可能会导致真的硬退欧，因此这种过渡性的安排就很有利，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。
“而如果最终协议如某些人所说用了五年，甚至七年时间，就像加拿大-欧盟贸易协定，那么过渡性的安排将是市场要关注的重点。在金融市场上，五至七年超过了多数人的预见范围。”
亚洲盘中英镑一度高至1.2514美元，为一周最高水平；0930 GMT时回落至1.2490美元左右，日内持平。
英镑兑欧元 小跌0.2%至0.8526英镑，周一曾来到0.8500下方交投，此为英镑兑欧元的两个月最高位。
英国10月预算赤字远小于预期，英镑对该数据反应不大。(完)
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(编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。