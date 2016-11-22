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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 18:18 BJT

香港个股：安踏体育拟在上交所发行不超过36亿元人民币公司债券

路透香港11月22日 - 中国体育用品商--安踏体育 周二公布，已向上海证券交易所提交申请，拟向合格投资者公开发行本金总额不超过36亿元人民币的公司债券。

在开曼群岛注册成立的安踏体育在声明中称，发行公司债券所得款项拟用作偿还借贷及一般营运资金。

据公司刊载于上交所网站的债券发行文件，如债券成功发行，以今年6月末的合并财务报表口径为基准，发行人的资产负债率将由发行前的29.34%升至44.68%。

中银国际担任是次公司债券发行的牵头主承销商，高盛高华证券和东方花旗证券为联席主承销商。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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