香港个股：安踏体育拟在上交所发行不超过36亿元人民币公司债券

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月22日 - 中国体育用品商--安踏体育 周二公布，已向上海证券交易所提交申请，拟向合格投资者公开发行本金总额不超过36亿元人民币的公司债券。
在开曼群岛注册成立的安踏体育在声明中称，发行公司债券所得款项拟用作偿还借贷及一般营运资金。
据公司刊载于上交所网站的债券发行文件，如债券成功发行，以今年6月末的合并财务报表口径为基准，发行人的资产负债率将由发行前的29.34%升至44.68%。
中银国际担任是次公司债券发行的牵头主承销商，高盛高华证券和东方花旗证券为联席主承销商。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。