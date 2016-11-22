香港个股：安踏体育拟在上交所发行不超过36亿元人民币公司债券

在开曼群岛注册成立的安踏体育在声明中称，发行公司债券所得款项拟用作偿还借贷及一般营运资金。

据公司刊载于上交所网站的债券发行文件，如债券成功发行，以今年6月末的合并财务报表口径为基准，发行人的资产负债率将由发行前的29.34%升至44.68%。