中国央企：优先支持创新能力强、前景好的企业或项目股权分红激励--国资委

路透北京11月22日 - 中国国务院国资委周二表示，优先支持符合《“十三五”国家科技创新规划》战略布局和央企“十三五”科技创新重点研发方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。

国资委网站刊登的关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知称，鼓励符合条件的企业优先开展岗位分红激励。科技成果转化和项目收支明确的企业可选择项目分红激励。稳妥实施股权激励，企业应当在积累试点经验的基础上逐步推进。

“在股权和分红激励起步阶段，同一企业原则上应当以一种方式为主。同一激励对象就同一职务科技成果或产业化项目，只能采取一种激励方式、给予一次激励。”通知指出。

国资委表示，企业应综合考虑职工岗位价值、实际贡献、承担风险和服务年限等因素，重点激励在自主创新和科技成果转化中发挥主要作用的关键核心技术、管理人员。从所属企业规模、功能定位、所处行业及发展阶段等实际出发，合理选择激励方式。

国资委要求，应统筹好岗位分红激励总额与当期工资总额管理的关系，项目分红激励原则上应采取与重要技术人员约定的方式进行，明确激励水平、兑现方式和违约责任等，激励总额根据项目规模、市场化程度合理确定。

股权激励总额的确定应从企业规模、发展阶段等实际出发，个人激励水平应当合理适度，确保激励的可持续性和公平性。

国资委并规定，央企开展股权和分红激励不得随意降低资格条件。实施岗位分红激励的，应当明确年度业绩考核指标，除企业处于初创阶段等特殊情况外，原则上各年度净利润增长率应当高于企业实施岗位分红激励近三年平均增长水平。（完）

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