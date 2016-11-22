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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 18:29 BJT

东南亚股市：油价劲升提振多数股市收高，惟菲律宾大跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.58     0.30   +0.09   +4.13   332.82
    新加坡                     2822.20     5.53   +0.20   -2.10  2882.73
    马来西亚                  1629.32     2.04   +0.13   -3.73  1692.51
    泰国                      1485.68     7.38   +0.50  +15.35  1288.02
    印尼                      5204.67    56.36   +1.09  +13.32  4593.01
    菲律宾                     6802.73  -176.33   -2.53   -2.15  6952.08
    越南                        681.91     7.62   +1.13  +17.77   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 汪红英/白云/艾茂林)

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