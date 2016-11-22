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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 18:39 BJT

投行观点：马丁玛丽埃塔材料目标价从222美元上调至230，评级为中性--高盛

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 于春红; 审校)

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