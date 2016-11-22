中国期市：上期所上调铜铝等10种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 中国上海期货交易所周二称，自11月24日收盘结算时起，上调铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青品种交易保证金标准和下一交易日起的涨跌幅度限制。
上期所网站刊登的公告显示，交易保证金标准由8%调整为9%，涨跌幅度限制由6%调整为7%。
此前，上期所已自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。
针对下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险，三大期货交易所连续出台降温举措。上期所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。 （完）
参看详情，请点选 here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。