中国期市：上期所上调铜铝等10种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

路透北京11月22日 - 中国上海期货交易所周二称，自11月24日收盘结算时起，上调铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青品种交易保证金标准和下一交易日起的涨跌幅度限制。

上期所网站刊登的公告显示，交易保证金标准由8%调整为9%，涨跌幅度限制由6%调整为7%。

此前，上期所已自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。

针对下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险，三大期货交易所连续出台降温举措。上期所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。 （完）

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