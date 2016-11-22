美国各类经济指标总览--2016/11/22

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国10月成屋销售上升2%，年率为560万户，接受路透访查的分析师预估10月成 屋销售减少0 .5%，年率为543万户。9月成屋销售年率由547万户上修至549万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (10月) 5.0 (9月) 非农业就业岗位(万) 增加16.1 (10月) 增加19.1 (9月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (10月) +0.3 (9月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (10月) +0.3 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) 持平 (10月) +0.3 (9月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (10月) +0.3 (9月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.2 (10月) +0.2 (9月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +2.9 (第三季初值) +1.4 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.5 (第三季初值) +2.3 (第二季终值) 零售销售(%) +0.8 (10月) +1.0 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差364.4 (9月) 逆差404.6 (8月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.6 (第二季) 工业生产(%) 持平 (10月) -0.2 (9月修正值) 产能利用率(%) 75.3 (10月) 75.4 (9月) 初请失业金人数(万人) 23.5 (11月12日当周) 25.4 (11月5日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字440亿 (10月) 盈余330亿 (9月) 领先指标(%) +0.1 (10月) ＋0.2 (9月) 个人所得(%) +0.3 (9月) +0.2 (8月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.5 (9月) +0.1 (8月) 消费者信贷(亿美元) 增加192.9 (9月) 增加267.5 (8月修正值) 企业库存(%) +0.1 (9月) +0.2 (8月修正值) 建筑支出(%) -0.4 (9月) -0.5 (8月修正值) 消费者信心 104.1 (9月) 101.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 132.3 (10月) 105.4 (9月修正值) 建筑许可(万户) 122.9 (10月) 122.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 560 (10月) 549 (9月修正值) 新屋销售(万户) 59.3 (9月) 57.5 (8月修正值) 工厂订单(%) +0.3 (9月) +0.4 (8月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.3 (9月) +0.2 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.8 (10月) 57.1 (9月) 供应管理协会制造业指数 51.9 (10月) 51.5 (9月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (9月) -0.1 (8月) 进口物价(%) +0.5 (10月) +0.2 (9月修正值) 出口物价(%) +0.2 (10月) +0.3 (9月修正值) 单位劳工成本(%) +0.3 (第三季初值) +3.9 (第二季修正值) 非农业生产率(% +3.1 (第三季初值) -0.2 (第二季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)