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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日上涨，追随海外豆油市场的升势

路透吉隆坡11月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二延续升势，来到逾一周高位，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约涨势的提振。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收盘上涨0.1%，报每吨2,922马币(662美元)。盘中触及2,944马币的11月11日以来最高。

成交量为26,483口，低于2015年平均的44,600口。

一位来自吉隆坡的交易员表示，棕榈油主要是追随外部市场的走势，不过马币稍稍走坚对投资者信心构成压力。

“没有利空消息的情况下，似乎市场在回补2,963马币处的缺口。”

马币兑美元周二尾盘曾触及13个月低点，但收盘时持平于4.4170。

自11月9日美国大选以来马币累计下跌近5%，而且之前马来西亚央行也出台措施打压离岸马币交易。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试阻力位2,963马币，若突破，可能进一步升至下一道阻力位3,002马币。

CBOT-12月豆油合约 上涨0.2%，大商所1月豆油合约 上涨0.6%。

大商所1月棕榈油合约 则微涨0.03%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 于春红)

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