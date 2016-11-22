国际油市：永顺油品和兴隆买入更多柴油船货，延续9月中以来的买潮

路透新加坡11月22日 - 贸易公司永顺油品和兴隆周二购买了11艘含硫500ppm柴油船货，共计165万桶，交易商称这延续了9月中开始的买潮。

交易商补充称，不能立即知道这些公司将把这些船货运往何处，但一个目的地可能是北亚。

吉坤日矿日石能源周二称，已暂停其日本东部仙台市和鹿岛市海运油品的运输，今日稍早日本东北部发生规模7.4级地震。

该公司一位发言人称，公司在仙台市、鹿岛市和根岸市炼厂的卡车油品运输也暂停，但在鹿岛市和根岸市的卡车运输已恢复正常。这位发言人补充称，地震对公司在仙台市、鹿岛市和根岸市炼厂的炼油没有造成影响。

日本一家贸易公司的消息人士称，这可能将推高煤油的价差，但目前这么说可能为时尚早。

行业消息人士称，印度巴拉特石油 将从印度南部出口一艘35,000吨的轻质柴油船货；此举较少见。

消息人士补充称，巴拉特石油是将船货卖给维多。

一位直接了解情况的行业消息人士称，中石油大连炼厂将关闭45至60天，进行计划中的维护。

消息人士称，炼厂将在2017年第一季末关闭。

新加坡现货市场达成一笔航煤交易，并达成11笔柴油交易。(完)

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