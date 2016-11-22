国际油市：永顺油品和兴隆买入更多柴油船货，延续9月中以来的买潮

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月22日 - 贸易公司永顺油品和兴隆周二购买了11艘含硫500ppm柴油船货，共计165万桶，交易商称这延续了9月中开始的买潮。
交易商补充称，不能立即知道这些公司将把这些船货运往何处，但一个目的地可能是北亚。
吉坤日矿日石能源周二称，已暂停其日本东部仙台市和鹿岛市海运油品的运输，今日稍早日本东北部发生规模7.4级地震。
该公司一位发言人称，公司在仙台市、鹿岛市和根岸市炼厂的卡车油品运输也暂停，但在鹿岛市和根岸市的卡车运输已恢复正常。这位发言人补充称，地震对公司在仙台市、鹿岛市和根岸市炼厂的炼油没有造成影响。
日本一家贸易公司的消息人士称，这可能将推高煤油的价差，但目前这么说可能为时尚早。
行业消息人士称，印度巴拉特石油 将从印度南部出口一艘35,000吨的轻质柴油船货；此举较少见。
消息人士补充称，巴拉特石油是将船货卖给维多。
一位直接了解情况的行业消息人士称，中石油大连炼厂将关闭45至60天，进行计划中的维护。
消息人士称，炼厂将在2017年第一季末关闭。
新加坡现货市场达成一笔航煤交易，并达成11笔柴油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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