国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，尽管市场仍有买兴

路透新加坡11月22日 - 亚洲1月上半月石脑油裂解价差周二处在四日低点每吨79.70美元，因布兰特原油上涨对市场构成压力。

交易员表示，韩国的LG化学进入现货市场买进1月上半月船期的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2美元。

他们还表示，该公司可能已经买入两艘石脑油船货，但不能确认，因买卖双方通常不会对交易进行置评。

11月2日，LG化学对12月下半月石脑油支付的价格为每吨平价至升水1美元。

另外一方面，KPIC的声明称该公司与卖家S-Oil Corp敲定了一年期价值4.92亿美元的石脑油供给合同，总计1,100万吨。

作为韩国第三大炼厂，其表示达成的价格是以C&F日本报价为基础。

“明年市场上应该有更多石脑油，”一位在新加坡的交易员说。

新建凝析油分离塔和原油蒸馏装置带来的产能增加，将加大目前的供给。

新加坡现货市场上，有一笔石脑油和一笔汽油交易达成。(完)

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