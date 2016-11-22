国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，尽管市场仍有买兴

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月22日 - 亚洲1月上半月石脑油裂解价差周二处在四日低点每吨79.70美元，因布兰特原油上涨对市场构成压力。
交易员表示，韩国的LG化学进入现货市场买进1月上半月船期的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2美元。
他们还表示，该公司可能已经买入两艘石脑油船货，但不能确认，因买卖双方通常不会对交易进行置评。
11月2日，LG化学对12月下半月石脑油支付的价格为每吨平价至升水1美元。
另外一方面，KPIC的声明称该公司与卖家S-Oil Corp敲定了一年期价值4.92亿美元的石脑油供给合同，总计1,100万吨。
作为韩国第三大炼厂，其表示达成的价格是以C&F日本报价为基础。
“明年市场上应该有更多石脑油，”一位在新加坡的交易员说。
新建凝析油分离塔和原油蒸馏装置带来的产能增加，将加大目前的供给。
新加坡现货市场上，有一笔石脑油和一笔汽油交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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