国际油市：亚洲燃料油近月逆价差为2015年6月以来最阔，因供应紧张

路透新加坡11月22日 - 交易商称，亚洲指标180-cst燃料油和380-cst燃料油的近月逆价差周二均处于逾一年来最阔水准，受需求旺盛及这些较低黏度级别燃料油供应持续短缺影响。

新加坡一位燃料油交易商称，“低黏度和低密度燃料油的市场结构紧张，”并补充称，这些燃料油供应紧张情况可能将延续至新的一年。

低黏度和低密度燃料油通常用于发电或调和组分。

燃料油供应紧张，正值中国、日本和韩国等北亚国家发电需求上升之际，目前这些国家处于冬季，另外航运燃料油需求亦旺盛，因航运业显示出复苏的初步迹象。

1000GMT时，180-cst燃料油11月/12月跨月逆价差 较上一交易日收盘价涨0.25美元，至每吨4.25美元，为2015年6月15日以来最阔水准。

380-cst燃料油11月/12月跨月逆价差 较上一交易日收盘价涨0.50美元，至每吨3美元，为2015年2月13日以来最高。

逆价差市场典型的表现是库存紧张，即期价格高于期货价格。

新加坡现货市场达成三笔燃料油交易。(完)

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