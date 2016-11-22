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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 22:52 BJT

美国热股：KKR提出以45亿美元从日产汽车等手中收购康奈可股权

路透11月22日 - 美国私募基金公司KKR 等公司周二表示，该公司正在从日产汽车 和其他股东手里收购日本汽车零部件供应商康奈可(Calsonic Kansei) 股权，收购价最高将为4,983亿日圆(45亿美元)。

KKR周一收报15.46美元，周二盘初小涨0.35%，报15.51美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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