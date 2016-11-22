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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 22:53 BJT

美国热股：至少六家券商下调PALO ALTO NETWORKS的股票目标价

路透11月22日 - 至少六家券商下调PALO ALTO NETWORKS 的目标价，包括摩根大通、巴克莱和瑞银。

PALO ALTO NETWORKS周一收报161.06美元，周二盘初暴跌13%，报140.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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