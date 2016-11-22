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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 22:55 BJT

美国热股：TESORO LOGISTICS将以11亿美元收购中游业务，股价上涨

路透11月22日 - Tesoro Logistics 称将以大约7亿美元收购一些位于北达科他州的油气等收集系统，并将以约4亿美元从大股东Tesoro Corp 手中收购终端和储运资产。

TESORO LOGISTICS周一收报45.65美元，周二盘初上涨0.9%，报45.96美元。(完) 　　

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