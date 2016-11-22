版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 23日 星期三 05:43 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存意外减少130万桶，汽油库存增加

路透纽约11月22日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
意外减少，但汽油库存增加，馏分油库存也下降。
    
    API公布，在截至11月18日当周，美国原油库存减少130万桶，至4.88
4亿桶，分析师预估为增加67.1万桶。库欣原油库存减少14万桶。
    
    API公布，上周汽油库存增加270万桶，分析师预估为增加64.3万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂日加工量增加22.6万桶。
    
    上周馏分油库存减少35.3万桶，分析师预估减少35.7万桶。
    
    上周原油日进口量减少130万桶，至770万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐