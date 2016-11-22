全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌两日，因海岬型船舶需求下跌

路透11月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第二日下跌，因海岬型船等较大型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 降8点，或0.65%，报1,232点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌40点，或1.52%，至2,598点。海岬型船舶日均获利降536美元，报17,817美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“在海岬型船市场，本周开局相对缓慢，太平洋航线的活动有限，令海岬型船运价下滑，”Clarksons Platou分析师在报告中说。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降5点，或0.36%，报1,382点。日均获利跌39美元，报11,024美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。