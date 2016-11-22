欧元债市：德债和美债利差走宽，因欧洲央行重申宽松货币政策承诺

* 欧元区公债收益率全面下跌，受欧洲央行官员的言论带动

* 两年期德债收益率跌穿负0.70%

* 五年期德债收益率再度跌穿欧洲央行存款利率的负0.40%

路透伦敦11月22日 - 德国与美国公债收益率差周二再次触及数十年高位，之前欧洲央行政策制定者重申他们对宽松货币政策的承诺，帮助抑制了近期欧洲债市的跌势。

预期当选美国总统特朗普的财政刺激政策将引发全球通胀上升近期大幅推高公债收益率后，德国10年期公债 收益率周二回落5个基点至0.23%。

这令10年期德国和美国公债收益率差走宽至208个基点，此为上周盘中最宽水准，也为至少1990年来最阔水准。

欧债市场全面上涨，两年期德债收益率跌至负0.70%以下的水准，为9月来首次，五年期德债收益率跌穿欧洲央行存款利率的负0.40%，这是两周来首次。

在1640 GMT，两年期德国和美国公债收益率差升至11年高位183个基点。

欧洲央行两位官员周一称，该央行需要继续通过超宽松政策支撑欧元区经济，巩固了对于下月欧洲央行购债计划会延长的预期。

“尽管过去几天一些欧洲央行官员的言论不是真的新消息，但它提醒了市场，一些(公债)价格走势过度，”摩根士丹利欧洲利率策略部门主管Anton Heese说。

继收益率过去四周连涨，创下18个月来价格最差表现后，德国10年期公债收益率本周迄今回落了7个基点。

周二，所有欧元区10年期公债收益率下跌4-8个基点不等。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示承诺保留很大程度的必要宽松货币政策，以确保中期通胀向低于但接近2%的水准持续靠拢。