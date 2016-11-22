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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 04:59 BJT

美国债市：公债价格持稳，此前五年期公债标售得到稳健需求

* 财政部标售340亿美元五年期公债，得到稳健需求
    * 两年期美国公债收益率在隔夜交易时段触及逾六年高位
    * 日本强震刺激一些避险买需

    路透纽约11月22日 - 多数美国公债价格周二持稳，此前财政部标售3
40亿美元五年期公债得到稳健需求。这是本周总计880亿美元公债标售的
第二笔。
    
    五年期美国公债得标利率为1.760%，较标售前二级市场的收益率高不
到0.5个基点。
    
    包括基金管理公司和一些央行在内的间接投标得标率为60%，和均值
相若，此前在周一进行的260亿美元两年期公债标售，间接投标得标率低
于均值。
    
    DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，这笔五年期新债的定价相当
稳妥，当标售结果出来时，市场无甚反应。
  
    新债供应向较短期公债施加压力，投资者越发担心美国将可能升息。
    
    自美国11月8日大选特朗普当选以来，公债收益率急升，因投资 
人预计特朗普将采取的新政会刺激经济成长和通胀上升，这也可能令美国
 联邦储备理事会(FED/美联储)升息的次数多于之前的预期。
    
    “对加息反应最敏感的明显是中短期公债，有理由相信一些人可能规
避这类公债，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。
    
    不过，“到一定程度，我认为人们可能认为这些收益率水准具有吸引
力，”Lederer说。
    
    两年期公债 收益率稍早高见1.107%，此为2010年4月来最
高水准，之后回落至1.08%。在特朗普胜选前，该收益率报0.81%。
    
    五年期公债 收益率略低于11个月高位，报1.78%。
    
    周三美国财政部将标售280亿美元七年期公债。
    
    CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商预计美联储下月升息的
机率为94%。
    
    美国公债价格在隔夜交易时段上涨，此前日本周二早发生强震，刺激
一些避险资产买需。
    
    指标10年期美债 收益率尾盘几无变动，收报2.32%。
    
    -----------------------1957GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-26/32        (+)     1.095
    五年期公债      97-16/32   (+02/32)     1.781
    10年期公债     97-05/32   (+05/32)     2.321
    30年期公债   　97-12/32   (+02/32)     3.009(完)
    
　　

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