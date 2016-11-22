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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.35%，纳斯达克指数收升0.33%

路透纽约11月22日 - 美国股市周二小幅收高，延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三大股指连续第二日刷新纪录收盘高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高67.18点，或0.35%，至19,023.87点；标准普尔500指数 收高4.76点，或0.22%，至2,202.94点；纳斯达克指数 收升17.49点，或0.33%，至5,386.35点。(完) 　　

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